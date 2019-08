Verstärkung für die Dornbirn Bulldogs

Die Dornbirn Bulldogs haben den zweifachen Meister der Erste Bank Eishockey Liga Robin Gartner unter Vertrag genommen.

Der 30-jährige Schwede stemmte die Karl Nedwed Trophy sowohl mit dem HCB Südtirol Alperia (2018) als auch mit dem EC-KAC im Vorjahr. Damit ist der Verteidiger in seinen bislang einzigen Saisonen außerhalb Schwedens stets zu Meisterehren gekommen. Insgesamt absolvierte Gartner, der zuvor über 200 SHL-Spiele bestritt, 134 Partien in der Erste Bank Eishockey Liga und verbuchte 64 Punkte (8G | 56A). Der Schwede ist heute, Freitag, in Dornbirn eingetroffen und startet mit den Bulldogs nun die finale Vorbereitung auf die kommende Saison.