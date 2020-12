Verstärkung für die Abwehr, Trainer bleibt bis 2022

Neuigkeiten von Vorarlbergliga Spitzenklub SC Fußach für die Zukunft

„Ich habe mit meiner Mannschaft noch einiges vor. Mit uns muss man immer rechnen. Die sportliche Verbesserung ist und bleibt mein großes Ziel“, sagt SC Fußach Trainer Jürgen Maccani (40). Der Übungsleiter vom Vierten in der Vorarlbergliga hat seinen Vertrag im Rheindelta bis Sommer 2022 vorzeitig verlängert. Maccani hat Fußach von einem drohenden Abstieg in die Landesliga gerettet und zu einem Spitzenklub in der Vorarlbergliga geformt. Mit Johannes Hirschbühl (33) verstärkt sich Fußach für die nächsten eineinhalb Jahre vor allem in der Abwehr. „Hirschi“ spielte zuletzt in Ruggell. Maccani war schon bei Au-Berneck der Trainer von Hirschbühl und Hirschi trug dort die Kapitänsbinde. „Er soll uns in der Defensive zu mehr Ruhe und Stabilität verhelfen.“