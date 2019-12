Verstärkung für das Klauser Bermudadreieck

Erstmals vier Stationen bei der Kellertour

Klaus. Aus drei mach vier, war das Motto bei der vierten Auflage des Ausflugs hinter die Klauser Kellertüren. Um das Zahlenspiel zu entwirren: Seine Premiere als Station feierten Melanie und Stefan Schöch mit ihren Rolling Cocktails. Nicht nur das Thema passt wunderbar zum Ansatz der Reise durch die Klauser Keller, auch die Lage des Headquarters der Cocktailkünstler machte diese Verstärkung im Veranstalterkader zur perfekten Ergänzung. Nur wenige Meter von den feinen Mischgetränken, die es im Übrigen auch in der alkoholfreien Alternative gab, präsentierte das wein:gut von Herbert Bischof und Andrea Sinz nicht nur edle gekelterte Rebensaftspezialitäten sondern auch eine weitere Premiere der kulinarischen Art. Die mobilen Götzner Pizzabäcker Kerstin und Cosma Regoli kredenzten frische, wohlduftende, italienische Köstlichkeiten aus dem Ofen, bei dem die Besucher gerne zugriffen. Nochmal ein paar Meter weiter liegt die Heimat der Broger Privatbrennerei. Brennerzampano Bruno Broger und seine Familie verzeichneten wie schon so oft einen regelrechten Ansturm auf ihre innovativen, hochprozentigen Köstlichkeiten. Echter Vorarlberger Whisky aus regionalen Zutaten, dazu Gin und eine bunte Auswahl an Edelbränden. Ebenso hochgeistig ging es in der Grafenwald Distillery her. Bei Inhaber Wolfgang Summer ist jedes Flasche seiner Destillate eine Rarität und ein Kunstwerk für sich, die absolute Spezialität ist aber der selbstgebrannte Rum, den es sowohl in der hellen als auch der dunkeln Ausführung gibt.