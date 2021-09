Verstärkung aus Südamerika

Ariel Romero komplettiert den Kader des RHC Dornbirn.

Seine Spuren hat Romero in Europa schon mehrfach hinterlassen, vor allem in Italien ist der Vollblutstürmer kein Unbekannter. In der italienischen Serie A1 trug er unter anderem schon das Trikot von Hockey Novara, Amatori Lodi, Hockey Breganze – mit denen er 2012 im Rahmen des Europacups in der HockeyArena gegen Wolfurt gastierte – und 2020 bei Hockey Vercelli. Dornbirn-Trainer Francesco Dolce kennt den Argentinier aus der italienischen Liga sehr gut und knüpfte über den Ex-Dornbirner Martin Maturano, der auch Teamkollege beim letzten Verein Lomas de Rivadavia war, den Kontakt.