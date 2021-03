Verstärkter Service für Frauen und Gleichstellung

Am 1. März, eine Woche vor dem Weltfrauentag, nahm die neue Servicestelle "Frauen, Gleichstel­lung, LGBTIQ+ und Integration" unter der Leitung von Carina Kirisits die Arbeit auf.

Die Landeshauptstadt Bregenz gibt in Zukunft Frauen- und Diversitätsthemen mehr Raum. Ziel ist es, mehr Bewusstsein für die Gleich­stellung aller Personen zu schaffen und Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen zu setzen.

Frauen sind nach wie vor in vielen Bereichen benachteiligt und unterschiedlichen Belastungs­faktoren ausgesetzt. Die Corona-Krise hat dies weiter verstärkt. Es geht z. B. um Unter­schiede zwischen Männern und Frauen bei der unbezahlten Care-Arbeit, bei Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten, Pensionsansprüchen oder physischer und psychischer Gewalt. Die 32-jährige Carina Kirisits leitete bis 2020 das Büro von "Plan International", einer Kinderhilfs­orga­nisation in Wien, die sich u. a. weltweit für Mädchenrechte einsetzt. Jetzt freut sie sich darauf, den Anliegen, Bedürfnissen und Problemen von Frauen eine Stimme zu geben. In die neue Servicestelle wird künftig auch das Thema LGBTIQ+ integriert sein.