Verspeisen, Schnitzen, Verzieren

Auswahl und Vielfalt beim Altacher Kürbismarkt

So liegen auf dem Kirchplatz ungezählte feinste Kürbisse und werden zum Verkauf feilgeboten. Neben verschiedenen Spezialitäten, die vor allem zum Verzehr gedacht sind, suchen vor allem Kinder einen Kürbis zum Schnitzen, die Eltern noch eine herbstliche Dekoration für den Tisch, oder die Tür. Vor allem die Kirchgänger nach dem Erntedankgottesdienst schlagen zu. Alle angebotenen Kürbisse stammen aus eigenem biologischem Anbau der Familie Gerd Riedmann, ergänzt wird das Angebot durch eigene Kartoffeln, Eiern von glücklichen Hühnern und Nüssen. Den laut hörbaren Startschuss zum Markt am Samstag gab es durch den Probealarm der Sirene auf der benachbarten Volksschule. Der Reinerlös der zweitägigen Veranstaltung geht im Übrigen an die Altacher Pfarre, diese verwendet die Gelder für in Not geratene Altacher Familien. CEG