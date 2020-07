Verspäteter Start in die Jubiläumssaison

Voller Freude startet das Kammerorchester Arpeggione mit dem Sommerkonzert in die neue Saison.

Arpeggione spielt sowohl Werke des klassischen Repertoires wie auch zeitgenössische Musik mit der gleichen Sorgfalt, Virtuosität und Hingabe. Unter der künstlerischen Leitung von Irakli Gogibedaschwili machen die Streicher und Bläser jedes Konzert zu einem Erlebnis und so wird der Renaissancepalast der Familie Waldburg-Zeil auch im Jubiläumsjahr wieder das passende Ambiente und ausgezeichnete Akustik für die Konzerte bieten. „Es ist für die Kulturszene in Hohenems und auch überregional nach dieser schweren Zeit mit Sicherheit eine Bereicherung für Herz und Seele, dieses überragende Konzertprogramm, speziell zum Gedenkjahr von Ludwig van Beethoven, aufführen zu können“, lädt Waldburg-Zeil zu den sieben Konzerten in diesem Jahr.

Auftakt zur Konzertreihe im Jubiläumsjahr ist am 1. August mit dem „Fest der Sinne“ im Palasthof (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche St. Karl). In weiterer Folge konnte auch für die restlichen Konzerte, welche bereits für die erste Jahreshälfte terminisiert waren, ein Ersatztermin gefunden werden und so können alle Konzerte stattfinden. „Auch die Förderung junger Talente liegt uns sehr am Herzen und so wird das Konzert am 19. Dezember – als Weihnachtskonzert mit den „Sternen von Morgen“ – der nächsten Generation von Musikern gewidmet“, freut sich Präsidentin Stephanie Waldburg-Zeil auch schon über den Abschluss des Jubiläumsjahres 2020. MIMA