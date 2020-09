Verspäteter Saisonstart der Basilikakonzerte

Die Rankweiler Basilikakonzerte planen die drei Herbstkonzerte wie ursprünglich angekündigt durchzuführen.

Am kommenden Sonntag, 20. September um 20 Uhr eröffnen die Rankweiler Basilikakonzerte mit Musik für Trompeten und Orgel die diesjährige Herbstsaison. Im Sakralraum der Basilika können sich die Besucher dabei auf Musik für Trompeten und Orgel unterschiedlicher Epochen freuen. Die großartigen Trompetenkompositionen von Gabriel-Maria Morre und Thomas Vötterl werden von den klangschönen Klängen von Bruno Oberhammer an der Pflüger-Orgel ergänzt. Im zweiten Konzert am 25. Oktober wartet wunderbare Musik und Texte zum Herbst und zum Abschluss geht es am 15. November um die Mitmenschlichkeit in der heutigen Zeit.