Versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Saison

Die Feldkircher Handballdamen spielen im bedeutungslosen Spiel auswärts in Graz

Jetzt sind die Montfortstädterinnen auf einen versöhnlichen Saisonausklang aus und dieser soll in der Steiermark gelingen. Das Hinspiel konnten die Feldkircherinnen nach souveräner erster Halbzeit mit 29:27 gewinnen. Jedoch wurde in der zweiten Halbzeit auf die Bremse getreten, was an diesem Wochenende nicht passieren darf, denn die Tabellensituation ist spannender als zuvor gedacht. Bei einem Sieg der MGA Fivers müssen die Feldkircher Damen gewinnen, um sich den 5. Platz zu sichern. Auf Schützenhilfe will man gar nicht erst angewiesen sein.