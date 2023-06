Versöhnliche Zahlen

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Lech fand am Mi., 21. Juni 2023 statt.

Vieles, woran wir lange gewöhnt waren, hat sich mit 2022 geändert. Europa wurde wieder zum Kriegsschauplatz, was nicht nur uns Menschen – sondern auch die Märkte erschütterte. Hinzu kam noch die steigende Inflation, aber auch die Rückkehr der Sparzinsen. Trotz all dieser Faktoren ist die Raiffeisenbank Lech stabil aufgestellt. So lautete die Quintessenz des Abends.