Versluis kehrt zum Feldkircher Handballclub zurück

Nach einem Jahr Pause spielt Daniel Versluis wieder für die Montfortstädter

Rückraumspieler und Eigengewächs Versluis hat seine einjährige Ausbildung in Salzburg beendet und ist ab der Saison 19/20 wieder im Landesligakader von Christoph Bobzin gelistet. Der 22-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Feldkirch Handball und konnte bereits mit 17 Jahren in der ersten Kampfmannschaft von Feldkirch auflaufen. „Daniel konnte bereits vor zwei Jahren, bevor er nach Salzburg ging, sein Potenzial und seine Abwehrstärke dem Feldkircher Publikum präsentieren. Ich bin überzeugt, dass er, trotz einer kurzen Handballunterbrechung, ein wichtiger Baustein in der heurigen Saison sein wird“, so der sportliche Leiter Bernhard Grissmann.