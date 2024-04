Verschmutzung durch Hundekot

Bludenz. Wer einen Hund hat, bezeichnet diesen oft als Familienmitglied.

In der aktuellen Hundehalteverordnung sind alle Regeln und Verpflichtungen die den Hundebesitzer*in betreffen, festgehalten. Gerade wenn es um das Liegenlassen von Hundehaufen geht m├╝ssen Hundebesitzer*innen sofortige Ma├čnahmen ergreifen, um Verunreinigungen durch ihre Tiere im ├Âffentlichen Raum zu entfernen. Liegengelassener Hundekot stellt insbesondere auf landwirtschaftlich genutzten Fl├Ąchen ein gro├čes Problem dar und gef├Ąhrdet Pflanzen und Tiere. Die Stadt Bludenz hat bereits vor einigen Jahren sogenannte Robidog-Stationen an strategisch g├╝nstigen Standorten installiert, wo Hundebesitzer kostenlos Kotbeutel entnehmen und entsorgen k├Ânnen. Zus├Ątzlich k├Ânnen Hundekots├Ącke beim B├╝rgerservice und im Altstoffzentrum der Stadt Bludenz bezogen werden. Trotz dieser Ma├čnahmen, traten vermehrt Beschwerden zu diesem Thema auf. Hier kann nur an das Pflichtbewusstsein der Halter*in appelliert werden.

Allgemein m├╝ssen die Tiere beim Amt der Stadt Bludenz gemeldet werden. F├╝r jeden Hund wird eine Erkennungsmarke mit Nummer an den Besitzer ausgeh├Ąndigt. Diese Marke ist vom Hund um den Hals bzw. im Brustbereich zu tragen. Zudem m├╝ssen zus├Ątzlich seit dem Jahr 2010 alle in ├ľsterreich gehaltenen Hunde mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden. Derzeit sind rund 500 Hunde in der Stadt Bludenz registriert. Die Hundehalteverordnung ist somit ein wichtiges Instrument, das sowohl das Wohlergehen der Tiere als auch das harmonische Zusammenleben von Mensch und Hund in unserer Gesellschaft f├Ârdert. Mehr Informationen finden Sie in der Hundehalteverordnung unter: