Verschiedene Sprachen: Kein Problem!

Sommerferienwochen für Kinder gibt es viele – doch nur wenige sind kulturell und sprachlich so bunt gemischt wie die beiden Wochen der Caritas Lerncafés, die kürzlich zu Ende gingen.

Im wahrsten Sinne des Wortes „tierisch gut“ gefiel den Kids der „Mal-Tag“ im Rahmen der Sommerferienwochen der Caritas Lerncafés. Denn an diesem Tag durften die Kids unter Anleitung der Künstlerin Chantal Boso ein Tier malen – Fuchs oder Hase, Wolf oder Ente – dabei wurde der Fantasie der Kids beinahe keine Grenze gesetzt. Organisiert wurden die beiden Sommerferienwochen unter anderem für Kids aus den 14 Caritas Lerncafés. Kinder, für deren Familien ein Urlaub mit ihren Kindern nicht möglich ist. Aber auch Kinder, die aus anderen Ländern bei uns ein neues Zuhause gefunden haben und in den Sommerferienwochen etwas Ablenkung und „Kindsein“ erfahren durften. So waren zum Beispiel mehr als die Hälfte der teilnehmenden Kinder aus der Ukraine. „Wir wollten in diesen beiden Wochen nicht das Thema Lernen in den Vordergrund rücken, sondern die Begegnung zwischen den Kindern und ihren verschiedensten Kulturen ermöglichen“, erzählt Denise Zech, Koordinatorin vom Lerncafé Bludenz und Leiterin der Sommerferienwochen.