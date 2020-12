Verschiebungen bringen spielfreies EHC-Wochenende

Nach drei Spielen am letzten Wochenende wartet nun auf den EHC Lustenau eine Zwangspause

Nach dem letzten Wochenende, an dem die Cracks des EHC Lustenau nicht weniger als drei Spiele in vier Tagen zu absolvieren hatten, wartet nun ein ruhiges Wochenende auf das Team rund um Kapitän Max Wilfan. Covid 19 hat sich beim EC KAC II – dem geplanten Gegner des EHC Lustenau am Samstag – eingeschlichen und somit wurde dieses Spiel verschoben.