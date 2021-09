Verschärfungen für Arbeitslose? "Werden an Schrauben drehen"

Beim ORF-Sommergespräch nahm Bundeskanzler Sebastian Kurz zu aktuellen arbeitsmarktpolitischen Themen Stellung.

Zum Thema möglicher Zumutbarkeitsbeschränkungen für Arbeitslose hielt Kurz fest, dass es hier zu Verschärfungen kommen werde. "Wir werden an Schrauben drehen", auch Leistungskürzungen stellte er in Aussicht.

"Wenn jemand gesund ist und arbeiten kann, und der geht nicht arbeiten, dann ist das Gift für unsere gesamte Gesellschaft", so der Kanzler. "Wir werden an gewissen Schrauben um Menschen, die arbeiten können, in Beschäftigung zu bringen."