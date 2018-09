Verschärfungen im Asylwesen treten per 1. September in Kraft

Ab dem 1. September 2018 tritt das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018 in Kraft. Dieses beinhaltet weitere Verschärfungen und Maßnahmen, wie eine Kostenbeteiligung und Bestimmungen zum Einreise- und Aufenthalsverbot sowie weitere Neuerungen im Asylwesen.

Künftig wird Asylwerbern eine Kostenbeteiligung zu ihrem Verfahren abverlangt, außerdem können ihre Handys durchsucht werden, um den Anreiseweg zu klären. Die Asylkoordination bekräftigte am Freitag in ihrer Aussendung ihre Kritik an den Maßnahmen. Mit der Bargeldabnahme will die Regierung eine Kostenbeteiligung der Flüchtlinge an der vom Bund im Zulassungsverfahren gewährten Grundversorgung sicherstellen.