Verrückter Autorowdy zerstört Sportplatz in Hatlerdorf

Ein Vorarlberger Autofahrer drehte auf dem Fußballplatz in Hatlerdorf sinnlos mehrere Runden und macht daraus ein Schlachtfeld.

Normalerweise trainiert der Nachwuchs von SC Hatlerdorf auf dem Nebenplatz hinter dem Klubheim des Dornbirner Fußballklub. In der letzten Nacht drehte ein völlig verrückter Autorowdy auf dem Spielfeld von SC Hatlerdorf mit seinem PKW sinnlos mehrere Runden und zerstörte das Spielfeld. Es bedarf einer Sanierung, um wieder Fußball spielen zu können. Wer den Täter gesehen hat, bitte die Infos an den SC Hatlerdorf oder an die Polizei in Dornbirn weitergeben.