Verpackungshersteller Alpla und Fromm gründen Joint Venture

Die Vorarlberger und Schweizer Verpackungshersteller Alpla und Fromm, die seit Juli 2018 beim PET-Recycling kooperieren, gründen ein Joint Venture.

Die “PET Recycling Team Wolfen GmbH” soll künftig die PET-Flaschenfraktion aus der haushaltsnahen Sammlung in Deutschland verwerten, teilte Alpla mit. Dafür investieren die Partner 7 Mio. Euro in Sortier- und Aufbereitungsanlagen.

Die Investition erfolgt auf dem Areal der Texplast GmbH in Wolfen im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Derzeit errichtet Texplast – ein Tochterunternehmen von Fromm – in Wolfen eine dritte Extrusionslinie. Diese werde im Mai in Betrieb gehen und die Jahreskapazität für lebensmitteltaugliches recyceltes PET um 15.000 Tonnen erhöhen, hieß es.