Veronika Morscher - SOLO

Im Rahmen der SommerKultur in Lauterach gastiert am Donnerstag, 30. Juli 2020 Veronika Morscher im Rohnerhaus in Lauterach.

Die in Köln lebende österreichische Jazz-Sängerin Veronika Morscher präsentiert mit ihrem Solo-Projekt “Solitary Bird” eine Herzensangelegenheit. Sich selbst am Klavier begleitend, offenbart die Vokalistin ihren Hang zur Poesie und ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen.

Die gebürtige Lauteracherin , die für ihre Authentizität und ihren Ausdruck als Songwriterin und Sängerin (u.a. “Of Cabbages and King”, “Birds of Feather”, “The Owl Ones”) bekannt ist, gelingt es, mit “Solitary Bird” im Solo-Format durch ihre ausdrucksvollen Texte und charaktervollen Melodien eine ganz besondere Nähe und berührende Direktheit zu schaffen.

Donnerstag, 30. Juli 2020, 19.00 Uhr im Rohnerhaus in Lauterach – bei gutem Wetter im Garten, bei schlechtem im Museum.

Eintritt EUR 15 pro Person