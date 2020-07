Vernissage„Begegnungen in Beton“

Wir laden Sie herzlich am Freitag, den 17. Juli 2020 um 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung mit Skulpturen und Bildern von Reinhard Welte ein!

Reinhard Welte arbeitet seit vielen Jahren freischaffend als Maler und Bildhauer in Satteins. Er widmet sich in seinem Schaffen hauptsächlich der Landschaftsmalerei und dem Thema „Mensch“. Seine zahlreichen Ausstellungen, Kunstbücher sowie sein eigener Kunstgarten bei seinem Atelier geben ihm Kraft für seine Leidenschaft zur Skulptur, die ihn seit 20 Jahren immer wieder zu neuen Werken inspiriert. Gestaltungsvielfalt und Struktur des Materials Beton lassen der Formgebung viele Möglichkeiten. Im Beton liegt eine Urkraft durch das Material sowie den enthaltenen Elementen. So lässt er in seinen plastischen Arbeiten der Seele freien Lauf, was sich in den „Begegnungen“ durch Gestik und Mimik widerspiegelt. Es entstehen Dialoge, die den Betrachter anregen sollen, sich in seiner eigenen Gedankenwelt wieder zu finden.