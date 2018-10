Elmar Frick präsentiert in der Sparkasse Feldkirch in einem malerischen Rundgang persönliche Impressionen aus der Jubiläumsstadt

Feldkirch „Kunst ist sinnlich und Kunstförderung ist sinnvoll.“ Mit diesen Worten eröffnete Anton Steinberger, Vorstandsdirektor der Sparkasse Feldkirch, vergangenen Dienstag die Vernissage zur Ausstellung von Elmar Frick. Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr bietet die Sparkasse Feldkirch, im Rahmen des 800-jährigen Jubiläums, Raum für regionale Kunst. „Künstlern wird die Möglichkeit geboten in einem repräsentativen Raum auszustellen und gleichzeitig sollen Menschen in unserer Filiale über regionale Kultur ins Gespräch kommen“, erklärte Steinberger. Der Künstler Elmar Frick präsentiert eigens für das Jubiläumsjahr gefertigte Aquarellzeichnungen und Graphitskizzen persönlicher Impressionen aus Feldkirch. Zahlreiche Besucher, darunter Edmund Rücker, Sandra Caser, Edda Kopf, Claudia Wagner, Daniel Vonbank und Hildegard Gurschler, folgten der Einladung zu einem Rundgang durch das malerische Feldkirch. Unter den Ehrengästen fanden sich Feldkirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold mit Gattin Sabine und der Bürgermeister aus Röthis Roman Kopf. Elmar Frick zeigt in seinen Werken bekannte Blickwinkel aus Feldkirch wie der Schattenburg, der Johanniterkirche oder dem Sparkassenplatz. Der aus Röthis stammende Künstler lädt in einem Rundgang dazu ein, die Welt aus seinen Augen zu sehen. Die Ausstellung von Elmar Frick kann noch bis 24. Oktober in der Sparkasse Feldkirch besichtigt werden. SAR