Vernissage – Werner Deutschmann am Freitag, 17. März, 19.00 Uhr

Der Bludenzer Bildhauer Werner Deutschmann entstammt einer Bildhauerdynastie und ist von jeher vom Werkstoff Stein geprägt. Zur Eröffnung spricht Manfred Getzner.

Das Werk

In seiner ersten Zwiesprache mit dem Stein nimmt er zunächst intensiv dessen Struktur, Form und Farbe auf. Was er dann daraus macht, gewinnt für den Beobachter zwar zusehends an Gestalt, aber nur der Künstler selbst weiß am Ende, was für ihn wirklich in diesem Stein gesteckt hat. Und erst nach einer letzten Bearbeitung der Struktur, nach Feinschliff oder Politur steht fest, was Wirklichkeit werden sollte. Dann hat er es wieder einmal geschafft, dem Betrachter die Sprache des Steins, dessen Seele sozusagen, verständlich zu machen – zu vermitteln, dass Stein uns zwar als Baumaterial nützlich, aber in seiner Beschaffenheit auch Freund und Anteil unserer Umgebung, unseres Seins sein kann und darf. Es ist, als webe Werner Deutschmann seinen Gedankenreichtum in jede Pore des Steins hinein und lässt uns so Anteil haben an seinem Credo: „Wenn Du die Kraft und Schönheit des Steins erfährst, wird Dich dieser Zauber Dein Leben lang begleiten.“