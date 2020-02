Vernissage „Travel:Shooter“

Zahlreiche Reisefotographien von Manfred Schlatter werden in der MAP Kellergalerie gezeigt

Erstaunt und neugierig waren die Vernissagegäste von Manfred Schlatter, als sie sich am vergangenen Sonntag Vormittag in der Sparkasse einfanden. Denn nicht ein Bild beziehungsweise Foto war an den Wänden der Sparkasse Schruns zu sehen. Doch das Geheimnis lüftete sich alsbald, denn die Ausstellung fand in der MAP Kellergalerie statt und lediglich der offizielle Teil der Vernissage war aufgrund von Platzmangel in die Sparkasse Schruns verlegt worden.

Sehenswert

„Manfred Schlatter ist bekannt für seine Fotos der Heimat. Nun sieht man erstmals Reiseaufnahmen“, erklärt die Vernissagerednerin Raphaela Rudigier-Gerer. Gekonnt locker führte sie eingangs ein Interview mit dem Fotokünstler und entlockte ihm so manch persönlichen Zugang zu seinen Arbeiten. „Mit meinem ersten Gehalt hier bei der Sparkasse kaufte ich mir eine Kamera und die Leidenschaft für die Fotographie ist bis heute geblieben“, gibt er 60jährige freimütig zu. Während er lange Zeit noch analog fotographiert habe, bediene er sich heut aber ebenfalls der digitalen Fotographie. „Da sind die Gestaltungsmöglichkeiten natürlich sehr, sehr groß und lassen viel Spielraum offen“, so Schlatter. Die Ausstellung ist in drei große Teile gegliedert.

Drei Teile