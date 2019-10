Vernissage "SilvrettAtelier Montafon"

Die Kunstwerke kehren von Bregenz ins Montafon bis Ende Oktober zurück

Das Silvretta Atelier von 2018 ist längst Geschichte, doch nun erlebte es dieser Tage ein Revival im Kunstforum Montafon. Unter dem Titel „SilvrettAtelier Montafon“ kehrten die Kunstwerke nach einer erfolgreichen Ausstellung in diesem Frühling im Künstlerhaus Palais Thurn & Taxis ins Tal zurück. Insgesamt acht Künstler nahmen an dem in Kunstkreisen international bekannten SilvrettAtelier teil. Die dabei entstandenen Arbeiten sind nun bis Ende Oktober im Kunstforum zu sehen. Der auf 2010 Metern liegende Gastronomiebetrieb „Novastoba“ und die dazugehörige Bergkulisse boten den Kunstschaffenden reichlich Inspirationen, was auch an den unterschiedlichen Werken im Kunstforum dem Besucher sofort ins Auge sticht.