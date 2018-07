Vernissage „Potpourri“ von Verena Ackerl mit Weinverkostung

Lech. Verena Ackerl ist gebürtige Salzburgerin und lebt mit ihrer Tochter in Lech. Als gelernte Frisörin hatte sie schon immer mit Farben und Schnitten zu tun.

So entwickelte sie im Laufe der Zeit ein feines Gespür für Farbkompositionen und Formen. Die Hobby-Malerin greift gerne auch mal etwas tiefer in den Farbtopf und kreiert so frische, farbig, fröhliche Motive, die genauso bunt sind wie das Leben. Inspiration für Ihre Malereien findet sie in der Natur und beim Bergsteigen.