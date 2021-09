Vernissage: Lange Heimkehr

Vom Schaffen und Machen einer mutigen Frau: Katharina Wiederin 1874-1944 Zwei Generationen. Zwei Nationen. Zwei Kriege. EINE Heimat.

Die Eröffnung der Vernissage findet am Donnerstag, den 30. September 2021, um 19.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.