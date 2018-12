Vernissage „Black Concrete“

Das Kunstforum Montafon präsentiert gegensätzliche Künstler und ihre Arbeiten

Es ist bereits Tradition, dass mehrere Künstler eine Ausstellung im Kunstforum Montafon bestücken. So geschieht ein spannender künstlerischer Dialog zwischen zwei vermeintlich sehr gegensätzlichen Arbeiten. Auch in der laufenden Ausstellung „Black Concrete“ stehen sich mit Martina Steckholzer und Andreas Fogarasi zwei unterschiedliche Persönlichkeiten gegenüber. Doch auch Gemeinsamkeiten sind durchaus zu erkennen. Unter dem Namen „Black Concrete“ werden Objekte, Bilder und Videoinstallationen gezeigt.

Am vergangenen Freitag Abend konnten sich die Besucher im Kunstforum Montafon bei der Vernissage von den Arbeiten der beiden überzeugen. Andreas Fogarasi beschäftigt sich in seinen raumgreifenden Installationen, Skulpturen, Videos und Fotografien mit dem Akt des Zeigens und der Repräsentation. Er analysiert, wie Orte, Städte, politische Ideen oder historische Ereignisse zu Bildern werden und welche Rolle die Kultur – Kunst, Architektur und Design – in diesem Prozess spielt. Martina Steckholzer zeigt bei dieser Ausstellung großflächige Malereien auf Leinwand, die alleine in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gehalten sind und Räume auf ihre minimalistische Struktur beschränken.