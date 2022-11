Vernissage ART.space gallery-T-69 Kunst auf drei Etagen

Künstler und Galerist Andreas Ender, feierte vor kurzem das einjährige Jubiläum seiner Galerie in der Franz Michael Felder Straße ihn Hohenems. Am Samstag eröffnete er seine neue Ausstellung mit sechzehn Künstlern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Die Galerie im öffentlichen Raum ermöglicht kunstschaffenden Personen die Möglichkeit ihre Werke auszustellen. Verteilt auf drei Etagen, 70 Laufmeter Hängefläche und acht weiter Laufmeter für Skulpturen werden von Andreas Ender regelmäßig neue unterschiedlichste Ausstellungen organisiert. Der Künstler bietet für Interessierte auch Führungen an. Ausgstellt werden diesmal Werke von Urs Albrecht , Nicole Diener , Andrée Helen Soller-Frager , Anita Greber , Valeria Flavia Gubotosi , betty heART , Daniela Kneer-Heinz , Brigitte Jochum, Stefan Kresser , Andrea Pichler , Elfi Raith , Michelle Steiner , Susanne Walser , Manuel Summer , Florentina Ender , Daniel Knopfhart und Andreas Ender .

Die Galerie befindet sich im at&co regionales zentrum ems, an dessen Standort sich der Schwerpunkt auf Sozialdienstleistungen, Bildung, Technik und ergänzende Wirtschaftsdienstleistungen ausrichtet. Das Konzept der Galerie ist „Kunst im öffentlichen Raum“ zu zeigen. Die Besucher*innen des at&co stolpern zufällig oder gewollt über die ausgestellten Kunstwerke und können diese betrachten. Unter anderem verkürzt sich so auch die Wartezeit in der Gemeinschaftspraxis Hechenberger/Barta oder verlängert den Besuch der Mieter, die sich dort niedergelassen haben. Unter den Kunstinteressierten waren Carmen Zanetti (Bildraum Bodensee), Stadträtin Erika Kawasser, Klaus Feldkircher (Galerie 9und20), Helmut Sinn, Sigrid Fritsche (Kukuphi Art Gallery), Nicole Schedler (Silberball) Künstlerin Tania Maria Rodriguez, Beatrix Natter (Sport Natter Mellau), Thomas Bayer (Huber Holding), Harald Kathan (Sparkasse Feldkirch), Psychotherapeut Martin Mittendorfer, Peter und Waltraud Joschika, Toni Greussing, Eva Dreher, Gabriel Delgado und Stadtarzt Joachim Hechenberger.