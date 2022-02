Vernissage: Angelika Domenig

Als gebürtige Thüringerin hat sich Angelika Domenig intensiv mit der Geschichte der Douglass Dynastie auseinandergesetzt. Ihre Stilrichtung versucht zwei gegenüberstehende Elemente zu verbinden.

Am Freitag, den 18. Februar 2022, findet die Eröffnung der Ausstellung um 19.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.