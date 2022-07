Vernissage als Prolog zur Sommerbar

MAP Kellergalerie zeigt Arbeiten der armenischen Künstlerin Shahane Shahbazyan

Für die Künstlerin sind ihre Bilder ein Abbild der Gesellschaft Armeniens. Sie hat bereits im Kindesalter zu zeichnen begonnen und besuchte eine Kunstschule. Anschließend absolvierte sie eine Universitätsausbildung mit Schwerpunkt Malerei und Graphik. So ließen internationale Erfolge mit Ausstellung in Amerika, Deutschland und vielen anderen Ländern nicht lange auf sich warten und bereits in ihrem jungen Alter ist Shahane Shahbazyan eine gefeierte Künstlerin. Die Ausstellung in der MAP Kellergalerie ist noch bis 17 Juli zu sehen. Gleichzeitig bildete die Vernissage den Prolog zur Veranstaltungsreihe „Sommerbar 2022“, die ebenfalls bis zum 17. Juli mit zahlreichen kulturellen Veranstaltungen punktet.