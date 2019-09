Vernetzen, verstehen, erklären

Buntes Programm in der Reihe „Mutter/Vater sein in Nenzing“

Das Wohlergehen von Kindern und Familien stellt die Marktgemeinde Nenzing in den Mittelpunkt der Reihe „Mutter/Vater sein in Nenzing“. In den kommenden Wochen findet eine Reihe spannender Veranstaltungen statt. Ein besonderes Highlight ist dabei sicherlich das „Jahrgängertreffen – Jahrgang 2018“ am Freitag, 20. September, von 14 bis 17 Uhr. Während die jüngsten Nenzingerinnen und Nenzinger erste Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen können, sind deren Eltern zu Kaffee und Kuchen herzlich willkommen und können Erfahrungen mit anderen Eltern austauschen. Gleichzeitig werden Infos zu Angeboten in Nenzing und im Land Vorarlberg geboten. Anmeldungen sind bei Gerlinde Sammer (T. 05525/62215-109, E: gerlinde.sammer@nenzing.at) möglich.