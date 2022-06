Vermüllung und Fischsterben an der Frutz

Die hohen Temperaturen locken viele Badegäste an die Frutz – zurück bleibt jede Menge Müll, Fische müssen in seichte Gewässer ausweichen und verenden im warmen Wasser.

Der Fischereiverein Koblach musste nach einem Besucheransturm am Sonntag tags darauf zum Elektrofischen ausrücken. Dabei werden die Tiere mit einem Elektroschock kurzzeitig betäubt. Sie können gefangen werden und nach einem Zwischenstopp in mit Sauerstoff versetzten Wassertanks in kühlere Gewässer wie den Ehbach oder den Rhein entlassen werden. Die Fische stehen bei heißen Temperaturen in tieferen, kühleren Gewässern vor allem bei den Wasserfällen, wo sie von Badenden vertrieben werden. Sie weichen in seichtere Gewässer aus und sterben dort an Sauerstoffmangel und Überhitzung in bis zu 30 Grad warmem Wasser.