Die Seniorenbörse entwickelte sich zu einer wichtigen und geschätzten Institution.

Mit einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre startete die diesjährige Generalversammlung des Vereins Seniorenbörse Wolfurt (in Kooperation mit Schwarzach und Kennelbach) im Wolfurter Cubus. Zweifellos liegt aufgrund der langwierigen Coronasituation – vor allem, da es sich großteils um gegenseitiges Helfen innerhalb der gefährdesten Gruppe der älteren Bevölkerung handelt – keine einfache Zeit hinter den vielen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Seniorenbörse. Nichtsdestotrotz seien insgesamt über 4000 Stunden in dieser Zeit für allerlei Dienste aufgewendet worden. „Das Vermitteln von Hilfsdiensten wie etwa Hilfe bei der Gartenarbeit, kleinere Reparaturarbeiten, Kinderbetreuung, spontane Fahrdienste, Unterstützung im Umgang mit Behörden oder das Zur-Hand-Gehen bei Arbeiten im Haushalt ist das primäre Ziel der Seniorenbörse“, erklärte Obmann Kurt Weber bei seinem Bericht. „Helfen und helfen lassen lautet das Motto des Vereins. Ich bedanke mich bei allen, die in irgendeiner Form einen Beitrag für unsere Idee leisteten. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zukünftig bei uns mitmachen möchte.“