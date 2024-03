Vermitteln von ehrenamtlichen Hilfsdiensten

Die gemeindeübergreifende Seniorenbörse Wolfurt feiert ihr 15-jähriges Bestehen.

„Das Vermitteln von Hilfsdiensten wie etwa Hilfe bei der Gartenarbeit, kleinere Reparaturarbeiten, Kinderbetreuung, spontane Fahrdienste, Unterstützung im Umgang mit Behörden oder das Zur-Hand-Gehen bei Arbeiten im Haushalt ist das primäre Ziel der Seniorenbörse“, so der Obmann weiters. „Helfen und helfen lassen lautet das Motto. Ich bedanke mich bei allen, die in irgendeiner Form einen Beitrag für unsere Idee leisteten und leisten. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zukünftig bei uns mitmachen möchte.“ Ergänzt wird die private Hilfe durch organisierte Projekte wie etwa die Handwerkerschule, das „Rikscha-Fahren“ für Senioren, die Lesepatenschaften an den Volksschulen oder das regelmäßige „Essen in Gesellschaft“.