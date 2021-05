Vermisster Nenzinger wieder aufgetaucht: Polizei ermittelt

Der seit Monaten vermisste 37-jährige Nenzinger ist wieder aufgetaucht. Nun gilt es laut Polizei die Hintergründe zum Verschwinden zu klären.

Seit Jänner wurde er vermisst, Anfang der Woche wieder aufgefunden. Im Falle des 37-jährigen Nenzingers gilt es nun einiges zu klären. Es gelte, die Hintergründe rund um sein Verschwinden abzuklären, so die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg auf VOL.AT-Anfrage. Man müsse in diesem Fall auch besonders auf die persönliche Integrität und den Gesundheitszustand Rücksicht nehmen. "Dass er jetzt wieder auftaucht, da sind wir alle froh", verdeutlicht die Polizeipressestelle jedenfalls.

Einbruch in mindestens drei Häuser

Der 37-Jährige wurde in einem Ferienhaus im Nenzinger Himmel angetroffen, als die Polizei einer Anzeige wegen eines Einbruchverdachts in ein Ferienhaus nachging. Der Mann wurde stark unterernährt und dehydriert aufgefunden und ins LKH Feldkirch gebracht.

"Das muss man abklären"

Was den Einbruch im Nenzinger Himmel und mögliche weitere Fälle angehe, sei die Situation nicht unkompliziert, so die Polizei auf VOL.AT-Anfrage. Im Gesetz gibt es einen Passus, der vereinfacht erklärt besagt: Wenn jemand in Not ist, ist ein Eindringen zu seinem Schutz und seiner Sicherheit unter bestimmten Voraussetzung nicht strafbar. "Das muss man abklären", so die Polizei. Ob und welcher Strafbestand im Fall des wieder aufgetauchten Nenzingers erfüllt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.