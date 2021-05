Vorarlberg: Vermisster Nenzinger wieder aufgetaucht

Jener 37-jährige Nenzinger, der seit Anfang des Jahres als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht.

Ein 37-jähriger Mann, welcher bereits seit dem 17. Jänner 2021 abgängig war, wurde am Montagnachmittag in einem Ferienhaus in Nenzing (Nenzinger Himmel) lebend aufgefunden. Der Abgängige verschaffte sich offensichtlich Zutritt zu einem Ferienhaus, wo er sich vermutlich bis zum heutigen Auffindungstag aufhielt.

Der vermisste Mann aus Nenzing wurde im Zuge einer Anzeigeerstattung bei der örtlichen Polizeiinspektion im Ferienhaus aufgefunden, nachdem vermutet wurde, dass in das Wohnobjekt eingebrochen worden war. Die Beamten konnten den Erwachsenen in einem stark unterernährten und dehydrierten Zustand in einem Sessel sitzend auffinden. Er wurde anschließend in das LKH Feldkirch transportiert.