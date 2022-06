Vermisster Achtjähriger lebend in Gully gefunden

Nach acht Tagen Suche kommt Samstagfrüh die erlösende Nachricht, dass der vermisste Junge lebend in einem Gully gefunden worden ist:

"!! !! Der 8-jährige #Joe lebt !! !!", twitterte die Polizei in Oldenburg am Morgen. Die vielen Ausrufezeichen drücken aus, was nicht nur die Beamten, sondern die ganze Stadt und viele Menschen in Deutschland empfinden: "Wir sind so glücklich - wirklich!", sagte Polizeisprecher Stephan Klatte. In den sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht rasend schnell.