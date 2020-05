Vermisste Kinder: Großteil taucht nach einem Tag auf

Anlässlich des Tages der vermissten Kinder hat das Bundeskriminalamt berichtet, dass ein Großteil der vermissten Kinder in Österreich nach einem Tag wieder auftaucht.

Am 1. Mai waren in Österreich 332 Minderjährige als vermisst im Fahndungssystem gespeichert: 229 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, 103 Unmündige unter 14. Das berichtete das Bundeskriminalamt (BK) anlässlich des Tages der vermissten Kinder am Montag. Die meisten tauchen in der Regel nach wenigen Tagen wieder auf oder werden gefunden. Das BK machte auf das Projekt Heimvorteil aufmerksam.