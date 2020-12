AK, Caritas und ifs bündeln ihre Kompetenzen, um Arbeitslosen zu helfen. Was jetzt getan werden muss - die gemeinsamen Forderungen.

Die aktuellsten Arbeitslosenzahlen verheißen nichts Gutes: 14.272 Menschen waren zuletzt ohne Arbeit, 3.800 mehr als vor einem Jahr. Und die Arbeitslosigkeit führt – oft unverschuldet – immer öfter schnurstracks in die Armut. „Jede einzelne Person steht für ein menschliches Schicksal, einen jäh unterbrochenen beruflichen Werdegang. Es geht um zerplatzte Träume und vage Hoffnungen, aber auch um betroffene Ehepartner, Kinder und Menschen in Abhängigkeit“, betont AK-Präsident Hubert Hämmerle. Deshalb fordern AK, Caritas und das Institut für Sozialdienste (ifs) eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Gleichzeitig soll ein engmaschiges Netz geknüpft werden, damit durch Jobverlust verursachte Not wirksam bekämpft werden kann.

Viele tragische Schicksale

AK Vorarlberg: Arbeitslosengeld muss höher werden

Caritas: Verlust der Arbeit als Einfallstor für Probleme



ifs: Falscher Zeitpunkt für Einsparungen

Menschen suchen aber auch vermehrt in Trennungs- und Scheidungssituationen Hilfe, Streitereien rund um das Thema Geld führe vermehrt auch zu Gewalt. Der Verlust des Arbeitsplatzes gehe mit grundlegenden Existenzängsten und psychischen Belastungen einher. „Deshalb ist es in der Krise von besonderer Bedeutung, neben existenzsichernden Unterstützungen auch psychosoziale Beratung und Hilfe zu bieten“, so Gasser. Jedenfalls sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um im Sozialbereich einzusparen. Ziel müsse es sein, Betroffene dahingehend zu unterstützen, ihr Leben wieder aus eigener Kraft zu meisten. Präventive und frühzeitige Hilfe könne eine Menge Leid und auch Folgekosten verhindern.

Was jetzt getan werden muss - gemeinsame Forderungen



• Arbeitslosengeld erhöhen: Ein höheres Arbeitslosengeld würde

Menschen ohne Arbeit vor einem wirtschaftlichen Totalabsturz bewahren,

für die Gesamtwirtschaft würde das mehr Kaufkraft bedeuten

und den wirtschaftlichen Einbruch abschwächen. Wir fordern

daher eine Anhebung der Nettoersatzrate von 55 auf 70 Prozent für

die ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit und dann eine Schrittweise

Absenkung auf 60 Prozent.

• Zukunftssicherung für Alle: Innerhalb weniger Wochen waren viele

Kleinunternehmer, neue Selbstständige, freie Dienstnehmer und

Künstler die derzeit nicht von der Arbeitslosenversicherung erfasst

sind, existenziell bedroht und auf die Soforthilfe des Staates angewiesen.

Das hat gezeigt, wie prekär die Lebenssituation dieser Menschen

offenbar ist. Deshalb sollten sie künftig verpflichtend Beiträge

in eine Art Betriebsausfallsversicherung einzahlen müssen, um für

derartige, aber auch andere existenzielle Notlagen vorgesorgt zu

haben.

• Nicht auf die Jungen vergessen: Es braucht ein besonderes Engagement

für jene jungen Menschen, die sich beim Einstieg in den

Arbeitsmarkt schwertun. Insbesondere müssen jetzt auch die Plätze

in den Jugendbeschäftigungsprojekten an den gestiegenen Bedarf

angepasst werden. Vor allem Ausbildungsbetriebe unterstützen,

10-Punkte Programm umsetzen, überbetriebliche Lehrwerkstätten

bei Bedarf ausbauen, Ausbildungsplätze in weiterführenden Schulen,

FH und Unis.

• Keine Einsparungen im Sozialbereich: Betroffene benötigen eine

psychische und emotionale Stabilisierung, um sich mit Kraft und

Zuversicht auf die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle zu machen.

Daher ist es besonders wichtig, den Menschen in Vorarlberg psychosoziale

Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Ziel des ifs ist

es, Betroffene dahingehend zu unterstützen, ihr Leben wieder aus

eigener Kraft zu meistern und an der Gesellschaft teilzuhaben.

• Aufmerksame Beobachter: AK, Caritas und ifs bekennen sich zu

einer ständigen, aufmerksamen Beobachtung und Kontrolle im Sinne

Ihrer Mitglieder und Klienten. Die Krise ist noch nicht vorbei und wie

die nächsten Schritte gesetzt werden, hat auf viele von uns existenzielle

Auswirkungen.