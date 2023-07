Verlobung bei Mick Jagger?

"Rolling Stones"-Legende Mick Jagger (79) und seine Lebensgefährtin Melanie Hamrick (35) sollen sich angeblich verlobt haben.

Wie die britische Tageszeitung "The Mirror" berichtete, soll Mick Jagger, der am 26. Juli 80 Jahre alt wird, noch einmal vor den Traualtar treten. Der 79-Jährige soll seiner Lebensgefährtin einen Antrag gemacht haben.

Neun Jahre Beziehung und ein Sohn

Dem Zeitungsbericht zufolge soll Hamrick beim Besuch des "American Ballet Theatre" in New York Mitte Juni selbst von der Verlobung erzählt haben. Eine Quelle soll "The Mirror" Folgendes verraten haben: "Sie hat sehr deutlich gemacht, dass ihr Ring ein Verlobungsring und sie jetzt seine Verlobte ist. Auch ihre Familie geht davon aus, dass sie verlobt sind und ist begeistert." Erst kurz zuvor hatte die 35-Jährige ihren auffälligen Diamantring gegenüber dem "People Magazine" noch heruntergespielt und ihn nur als "Versprechungsring" bezeichnet.