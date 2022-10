"Verlieren unsere Lebensgrundlagen": WWF warnt vor sinkenden Tierbeständen

Die Zahlen sind erschreckend: Weltweit sind die Tierbestände laut einer Studie des WWF um fast 70 Prozent zurückgegangen. Schuld daran sind vor allem wir Menschen.

Tierbestände schwinden drastisch

Besonders stark betroffen ist laut dem Bericht etwa der Westliche Flachlandgorilla, dessen Population in einem Nationalpark in Kamerun in nur 15 Jahren um rund 69 Prozent geschrumpft sei. Auch der Amazonasdelfin ist gefährdet: In Brasilien habe sich der Bestand von 1994 bis 2016 um rund 67 Prozent reduziert. Auch heimische Arten sind bedroht: Die Population der Feldlerche in Europa ist von 1980 bis 2019 um rund 56 Prozent zurückgegangen.