Verletzungssorgen, doch die VEU Feldkirch braucht ein Sieg

Die VEU Feldkirch startet mit Auswärtspartie ins neue Kalenderjahr.

Zunächst gastieren die Montfortstädter am Dienstag in Klagenfurt, beim AHL Team des KAC. Die Klagenfurter liegen mit 7 Punkten am vorletzten Tabellenplatz, haben aber auch erst 7 Spiele in der Hin- und Rückrunde absolviert. Das die Rotjacken ein unangenehmer Gegner sein können haben sie in dieser Saison bereits zweimal bewiesen. Beidemale mussten die Feldkircher Überstunden machen um die Kärntner zu bezwingen. Am 28. November feierte die VEU einen knappen 6:5-Heimsieg nach Verlängerung. Die Vorarlberger führten zwischenzeitlich bereits mit 3:1 und 5:2. In neun AHL-Duellen gelang den Klagenfurtern lediglich ein Sieg.