Verletzungssorgen akut, aber Pioneers Vorarlberg will siegen

Im dritten Testspiel treffen die Habscheid-Cracks auf das Farmteam von Zürich.

Der nächste Gegner der BEMER Pioneers Vorarlberg in der Vorbereitung auf die ICE Hockey League ist das Farmteam der ZSC Lions, die GCK Lions. Der Swiss League Club (zweithöchste Schweizer Liga) gastiert am Dienstag um 19.30 Uhr in der Vorarlberghalle.