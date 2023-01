Verletzte Person aus Gelände unter Ruggburg geborgen

Um kurz vor 14 Uhr wurde am Mittwoch eine abgängige Person unterhalb der Straße an der Ruggburg in Eichenberg gesichtet.

Nach der Erstversorgung der verletzten Person an der auf abschüssigem Gelände befindlichen Unfallstelle, begann die Bergrettung Bregenz anschließend mit den Bergungsmaßnahmen. Mittels Schleiftrage und Vakuummatratze konnte der Verunfallte aus seiner misslichen Lage befreit und anschließend zur weiteren Versorgung in die fähigen Hände der Rettungskräfte übergeben werden.