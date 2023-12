Verletzte nach Unfall in Lustenau

Am Sonntagabend (10.12.2023) ereignete sich auf der Lustenauer Zellgasse ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-jähriger in Lustenau wohnhafter Mann mit seinem Pkw auf der Lustenauer Zellgasse in Richtung Osten, um dann nach links in die Bahngasse einzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden und geradeaus fahrenden Pkw, der von einer 52-jährigen Frau aus Schwarzach gelenkt wurde.