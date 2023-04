Verlaufen: Mann am Kummenberg gerettet

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr meldete ein 26-jähriger Mann aus Bregenz über die RFL, dass er sich in Götzis am Kummenberg verlaufen habe und nun nicht mehr vor oder zurück könne.

Der Mann war um 18.30 Uhr zu einer Wanderung am Kummenberg unterwegs, als er einen neuen unbekannten Weg eingeschlagen hatte. Dabei kam er in immer steileres und unwegsameres Gelände. Die Bergrettung Hohenems konnte den Mann schließlich in einem sehr steil abfallenden Waldstück antreffen und auf einem sicheren Weg zurückbringen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.