Verkehrsunfall in Lustenau: Motorradfahrer im Krankenhaus

Bei einem Zusammenstoß, der sich bei der Einfahrt zur Kaiser-Franz-Josef-Straße in Lustenau ereignete, wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Am Dienstagabend kam es in Lustenau zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Ausfahrt einer Lidl-Filiale nach links in die Kaiser-Franz-Josef-Straße, in Richtung Engel-Kreisverkehr, einbiegen. Während dieses Manövers kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der vom Engel-Kreisverkehr kommt.