Verkehrsunfall in Lauterach: Radfahrerin nach Kollision mit Hausmauer verletzt

Am Mittwochvormittag kam es in Lauterach zu einem Unfall mit Fahrerflucht, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Am 11. Oktober 2023 geschah um etwa 10:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Pariserstraße bei Haus 26. Eine 30-jährige Radfahrerin aus Lauterach war auf dem Weg in Richtung Hard, als zur gleichen Zeit ein unbekannter PKW-Fahrer von der Austraße in die Pariserstraße einbog.