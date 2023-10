Verkehrsunfall in Klaus: Zwei Mopedlenker bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Klaus wurden zwei Mopedlenker bei einem Auffahrunfall verletzt, als sie trotz Vollbremsung in ein haltendes Auto krachten. Die 15-jährigen Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, 15. Oktober 2023 um 16.11 Uhr fuhr ein 38-jähriger in Weiler wohnhafter Pkw-Lenker auf der L62 in Klaus in östliche Richtung. Er hielt an, um anschließend in die Gemeindestraße Hohenbaum nach links einzubiegen. Hinter ihm fuhren zwei Mopeds. Aus bislang unbekannter Ursache fuhren beide Mopedlenker dem zum Linksabbiegevorgang angehaltenen Pkw trotz Vollbremsung hinten auf und kamen zu Sturz.