Verkehrsorganisation in Götzis analysiert

Gemeinsam mit interessierten Götznern startete die Marktgemeinde die Ausarbeitung des Straßen- und Wegekonzepts.

Götzis . Das Straßen- und Wegekonzept Götzis ist eine entscheidende Grundlage für die künftige Verkehrsorganisation des Straßennetzes in der Kummenberggemeinde. In einem ersten gemeinsamen Workshop konnten nun auch die Bürger von Götzis ihre Meinung und Verbesserungsvorschläge kundtun.

Ziele des Straßen- und Wegekonzepts sind es, Maßnahmen zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und die Attraktivierung des nicht motorisierten Verkehrs zu erarbeiten. Neben der Darstellung des Fußgängerwegenetzes sollen im Konzept auch die Bereiche mit hohem Qualitätspotential (Erlebbarkeit) ausgewiesen werden. Es sind aber auch grundsätzliche Aussagen mit Alternativansätzen zur Hauptstraßenstruktur (Landesstraßen) und deren Anbindung an das über- und untergeordnete Straßennetz in der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen.

Beim ersten Bürger-Workshop stand vorerst die Erhebung des Ist-Zustands auf dem Programm und die rund 50 Teilnehmer konnten markieren, was sie in Götzis gut finden und wo Verbesserungspotential herrscht. Dazu waren die Bewohner der Gemeinde aufgefordert mögliche Lösungsansätze zu formulieren und in den angeregten Diskussionen konnten sowohl Brennpunkte als auch gelungene Beispiele für die Verkehrsorganisation in Götzis gefunden werden. Die Ergebnisse werden nun in erste Entwürfe für das Straßen- und Wegekonzept Götzis eingearbeitet und in einem zweiten Bürgerbeteiligungsformat dann präsentiert und diskutiert. MIMA